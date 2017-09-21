Demir Grup Sivasspor - Bugsaşspor: 3-0

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (x), Uygar Bebek (x), Candaş Elbil (x)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xxx) - Elderson (xx), İbrahim (xx), Djakov (xxx), Hakan Bilgiç (xx), Hakan (xx), Auremir (xxx), Serhat (xx) (Dk. 75 Ömer x), Galip (xx) (Dk. 83 Mert Hakan xx), Cem (xxx) (Dk. 69 Rıdvan x), Ergin (xx)

BUGSAŞSPOR A.Ş: Osman (x) - Eyüp (xx), Mahmut (xx), Mustafa (xx), Gürkan (xx), Ömer (xx), Harun (xx) (Dk. 69 Selman x), Mehmet (x), Arif (xx) (Dk. 58 İskender x), Raşit (xx), Emre (xx) (Dk. 81 Bora x)

GOLLER: Dk. 45 Djakov, Dk. 50 Cem Özdemir, Dk. 85 Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: İbrahim (Demir Grup Sivasspor) - Emre, Arif (Bugsaşspor A.Ş)

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında kendi sahasında Bugsaşspor\'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası\'nda bir üst tura yükselen taraf oldu.

8\'inci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Djakov kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak top kaleci Osman\'da kaldı.

25\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası içinde Auremir altı pas içinde pasını Ergin\'e verdi. Ergin müsait pozisyonda topa vuramayınca meşin yuvarlak kaleci Osman\'da kaldı.

45\'inci dakika da Demir Grup Sivasspor\'un ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta topun başın geçen Djakov\'un barajın üzerinden şık vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

50\'nci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında Hakan Arslan\'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cem Özdemir\'in uzak köşeye plase vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

66\'ncı dakikada Bugsaşspor A.Ş atağında ceza sahası içinde topla buluşan İskenderun şutunda direğe çarpan top yandan auta çıktı.

82\'nci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ergin\'in plase vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

85\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası içinde Rıdvan\'ın derin pasında topla buluşan Mert Hakan bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu kaleci Osman sağından ağlara gönderdi. 3-0

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor 3-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

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