Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: 2-2

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Esat Sancaktar (xx), Süleyman Özay (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) - Douglas (xx), Braz (xx), Medjani (xx), Uğur (xx) (Dk. 65 Torje x), Emre (xxx), Rybalka (xx) (Dk. 83 Mert Hakan), Hakan Arslan (xx), Ziya (xx) - Robinho (xx), Kone (xx) (Dk. 75 Muhammet x)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: İbrahim (xx) - Auremir (xx), Lokman (xx), Egemen (xx), Leo Schwechlen (xx) - Jasmin Scuk (xxx), Taylan (xx), Emrah Başsan (xx), Siphiwe Tshabalala (x) (Dk. 43 İbrahim Akdağ xx), Gilles Sunu (x) (Dk. 66 Erhan x), Lennart Thy (x) (Dk. 73 Ridge Munsy x)

GOLLER: Dk. 36 Emre, Dk. 55 Kone (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 5 (P) Jasmin Scuk, Dk. 80 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Lokman, Taylan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Demir Grup Sivasspor\'un golleri Emre Kılınç ve Kone kaydederken, misafir takımın golleri ise penaltıdan Jasmin Scuk ve İbrahim Akdağ\'dan geldi.

3\'üncü dakikada orta sahada kapan Emre topu Robinho\'ya gönderdi. Robinho\'nun ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci kurtardı.

4\'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor ceza sahası içerisinde Uğur\'un rakibi Emrah Başsan\'a yaptığı hareket sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Jasmin Scuk topu ve kaleciyi ayrı noktalara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

15\'inci dakikada sol kanattan Uğur\'un ceza sahasına gönderdiği topu Kone göğsüyle Ziya\'ya indirdi. Ziya\'nın ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla auta çıktı.

17\'nci dakikada ceza sahası sol çaprazında Gilles\'in kayarak Emre\'ye yaptığı harekete hakem faul verdi. Serbest vuruşta topun başına geçen Robinho\'nun çektiği şut barajdan döndü.

25\'inci dakikada Ziya\'nın verdiği pasla ceza sahası içerisine giren Robinho\'nun sol çaprazdan çektiği şut auta gitti.

32\'nci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Uğur, pasını Robinho\'ya çıkardı. Robinho\'nun çektiği şut ağlarla buluştu. Gol sonrası uyarılan hakem Mete Kalkavan, VAR uygulamasında golün tekrarını izleyerek Kone\'nin pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesi ile golü iptal etti.

36\'ncı dakikada Demir Grup Sivasspor maçta beraberliği sağladı. Ceza sahası dışından çekilen sert şutu kaleci İbrahim çıkardı. Kaleciden dönen topu takip eden Emre, sağ çaprazdan tamamladığı topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

39\'uncu dakikada Emrah Başsan, rakip ceza sahası yayının sağında faul ile durduruldu. Frikik için topun başına geçen Tshabalala\'nın çektiği şut barajın üstünden gönderdiği sert şut az farkla auta çıktı.

45\'inci dakikada Taylan\'ın orta sahada kazandığı top sonrası Demir Grup Sivasspor savunması geri dönemedi. Taylan, ceza sahası dışından pasını verdi araya Douglas girerek topu uzaklaştırdı.

55\'inci dakikada orta sahada Kone topu kazanarak Emre\'ye pasını verdi. 3\'e 2 yakalanılan pozisyonda Emre ceza sahasına kadar topu sürerek tekrar Kone\'ye pasını çıkardı. Kone\'nin ceza sahası sağ çaprazından vurduğu plase şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. Gol sonrası uyarılan hakem Mete Kalkavan, VAR uygulamasında golü tekrar izleyerek orta alanı gösterdi: 2-1.

68\'inci dakikada orta sahaya yakın bölgede Taylan\'ın kullandığı serbest vuruşta ortaladığı top kaleci Ali Şaşal\'da kaldı.

69\'uncu dakikada hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Robinho topla ilerleyerek ceza sahası içerindeki Kone\'ye pasını aktardı. Ceza sahası sağ çaprazonda Kone\'nin çektiği şutu defanstan geri döndü.

71\'inci dakikada Robinho\'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı defans kafayla uzaklaştırdı.

76\'ncı dakikada Rybalka\'nın ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.

80\'inci dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor skoru eşitledi. Duran topta Sivasspor defansının ceza sahası dışına çıkardığı top Lokman\'da kaldı. Lokman\'ın tekrar ceza sahası içine gönderdiği topu sağ çaprazdan tamamlayan İbrahim Akdağ skoru eşitledi: 2-2.

88\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor defansının arkasına atılan uzun topa Munsy hareketlendi. Munsy topu sürerek ceza sahası içerisine kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Munsy\'nin çektiği şutu kaleci Ali Şaşal çıkardı.

90\'ıncı dakikada sol kanattan Ziya\'nın ceza sahasına yaptığı ortaya Mert Hakan gelişine vurduğu top auta gitti.

90+1\'inci dakikada Douglas\'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Muhammet\'n vurduğu kafada top az farkla auta gitti.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

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