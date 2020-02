Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, \"Sezona galibiyetle başlamak mutluluk verici. Sivasspor\'da bulunmaktan mutluyum\" dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise her iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, bu sonucu ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, \"Topun oyunda kalış süresi 58 dakika, oynamak isteyen iki takım var. Oyun dursa da topa sahipken oynamak isteyen iki takım vardı. Biz Sivasspor olarak 58 dakikanın 33\'ünde topa sahip olduk. Sadece oyunun hızında takımı eleştirebilirim. Onun dışındaki tüm duruşu, sahadaki varoluşu, oynamak isteyen, pozisyon bulan, bu pozisyonları da geç de olsa golle sonuçlandırabilen ve kazanan takım olduk. Hem topa sahipken koşu oranları adına hem takımızın pozisyonel hareketliliği adına çok memnunum. Skordan zaten memnun olmamak mümkün değil. Sezona kazanarak başlamak her hocanın, her takımın istediği bir şeydir. Benim için de mutluluk verici. Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu ve farklı planlama organizasyon gerektiriyor her zaman. Sivasspor\'da bulunmaktan ve bugün galibiyetle başlamaktan dolayı çok mutluyum. Maçın sonuna kadar da isteyen, arzulayan, sürekli oyunda olan bir takımdık. Bu anlamda oyunun içinde bazı değişimler olsa da takımımı tebrik ediyorum. hepsi alkışlanacak şekilde bugün hem istediler hem de mücadele ettiler\" dedi.

Transfer planlamalarının devam ettiğini ifade eden Tuna, belki bir oyuncuyu daha kadroya katabileceklerini ifade etti.

BAKKAL: \"DENK KUVVETLERİN MAÇIYDI\"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulunarak, \"Sivas\'ı tebrik ediyorum galibiyet için. Ortada geçen denk kuvvetlerin maçıydı. Her iki taraf da gol bulabilirdi daha fazla. Sivas ilk devre biraz daha kaçırdı. Biz ikinci yarıya daha iyi başladık. Uzaktan yediğimiz bir gol maçın skorunu belli etti. Belki biz kazanacaktık maçı ama. Ben kendi takımı adına söylüyorum, sezonun ilk maç olmasına rağmen fena bir oyun yok iki takım içinde. Üretkenlik ve isteme anlamında iki takım için de güzel bir maç oldu diyebilirim. Haftalar ilerledikçe taşlar daha da yerine oturacak. Ama iki takım da ligin iyi takımı. Önümüzdeki haftalarda çok daha rahat gidebilecek bir Alanyaspor düşünüyorum. Zaten takımımı biliyorum. Talihsiz demeyeyim de atanın kazanacağı bir maçtı. Sivas\'ı tebrik ediyorum\" dedi.

\"EMRE \'HER AN GİDEBİLİR\' DİYE BEKLİYORUZ\"

Emre Akbaba\'nın Galatasaray ile adının anılması ve transfer süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Bakkal, \"Bizim sezon başı oluşumumuzda, bütün hazırlık maçlarımızda Emre\'siz oynadık. Hazırlığımızı gidecek diye yaptık. Mukaveleli bir oyuncumuz. Her an gidebileceğini bekliyorsunuz oyuncunun ama Emre gitmediği zaman da bu takıma faydalı olabilecek oyuncu. Bugün oynatmamamızın sebebi, hazırlık maçlarında denemediğimiz için oynatmadık. Bundan sonraki süreç ne getirir, siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Gidiyor, gitti, gidecek. Gidiş veya kalışı belli olursa daha da rahatlayacağımızı söyleyebilirim\" diye konuştu.

