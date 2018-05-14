Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor 2-2

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (xx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), John Boye (xxx), Ziya (xx), Delvin N\'Dinga (xx), Saivet (xx), Robinho (xx) (Dk.78 Mert Hakan x), Emre (xx), Bifouma (xx), Kone (xx) (Dk.69 Muhammed x)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx)- Gassama (xx), Welinton Silva (xx), Villafanez (x) (Dk. 83 Cenk Ahmet), Barış (xx), Berkan (xx), Maniatis (xx), İsaac Sackey (x) (Dk. 67 Augosto x), Efecan (x) (Dk.73 Wanderson x), Emre Akbaba (xx), Dyanfres (x)

GOLLER: Dk. 11 John Boye, Dk. 56 Kone (P) (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 23 Emre Akbaba, Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Bifuma, Bjarsmyr, Muhammet (Demir Grup Sivasspor) - Sackey, Welinton, Maniatis, Gassama, Villafanez, Barış, Cenk Ahmet (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

11\'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Henri Saivet ceza sahası içine ortasını yaptı. Bifouma ceza sahası içine atılan bu topu arkaya doldurdu. Altıpas önünde topla buluşan John Boye gelişine şutunu çekti ancak top yan direkten oyuna geri döndü. Dönen topu takip eden John Boye uçarak kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23\'üncü dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla ilerleyen Maniatis ceza sahası içine topu havalandırdı. Havalanan topu takip eden Efecan kısa pasını Emre Akbaba\'nın önüne bıraktı. Emre\'nin bekletmeden çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1

45\'nci dakikada Saivet\'in pasında topla buluşan Kone, ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Haydar iki hamlede kontrol etti.

54\'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor\'dan Welinton Silva, ceza sahası içerisinde Robinho\'yu arkadan yaptığı faulle yere düşürdü. Hakem Alper Ulusoy bu faul sonrası penaltı noktasını gösterdi. Demir Grup Sivasspor\'da topun başına geçen Kone kaleciyle topu ayrı noktalara gönderdi. 2-1

74\'üncü dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Robinho ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topa hareketlenen John Boye\'nin kafa vuruşunda top kaleci Haydar\'da kaldı.

76\'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Berkan Emir ceza sahası içine ortasını yaptı. Araya giren John Boye bu topu uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaştırmaya çalıştığı topa Dyanfres dokunmak istedi ancak top kafasına çarpıp dışarı çıktı.

86\'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cenk Ahmet sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Welinton\'un bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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