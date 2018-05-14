T24 LogoT24 Logo
Spor

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor 2-2

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) STAT: Yeni 4 Eylül  HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (xx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), John Boye (xxx), Ziya (xx), Delvin N'Dinga (xx), Sai

14 Mayıs 2018 00:16

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül 
HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (xx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), John Boye (xxx), Ziya (xx), Delvin N\'Dinga (xx), Saivet (xx), Robinho (xx) (Dk.78 Mert Hakan x), Emre (xx), Bifouma (xx), Kone (xx) (Dk.69 Muhammed x)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx)- Gassama (xx), Welinton Silva (xx), Villafanez (x) (Dk. 83 Cenk Ahmet), Barış (xx), Berkan (xx), Maniatis (xx), İsaac Sackey (x) (Dk. 67 Augosto x), Efecan (x) (Dk.73 Wanderson x), Emre Akbaba (xx), Dyanfres (x)
GOLLER: Dk. 11 John Boye, Dk. 56 Kone (P) (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 23 Emre Akbaba, Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Bifuma, Bjarsmyr, Muhammet (Demir Grup Sivasspor) - Sackey, Welinton, Maniatis, Gassama, Villafanez, Barış, Cenk Ahmet (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

11\'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Henri Saivet ceza sahası içine ortasını yaptı. Bifouma ceza sahası içine atılan bu topu arkaya doldurdu. Altıpas önünde topla buluşan John Boye gelişine şutunu çekti ancak top yan direkten oyuna geri döndü. Dönen topu takip eden John Boye uçarak kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0
23\'üncü dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla ilerleyen Maniatis ceza sahası içine topu havalandırdı. Havalanan topu takip eden Efecan kısa pasını Emre Akbaba\'nın önüne bıraktı. Emre\'nin bekletmeden çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1
45\'nci dakikada Saivet\'in pasında topla buluşan Kone, ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Haydar iki hamlede kontrol etti.  
54\'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor\'dan Welinton Silva, ceza sahası içerisinde Robinho\'yu arkadan yaptığı faulle yere düşürdü. Hakem Alper Ulusoy bu faul sonrası penaltı noktasını gösterdi. Demir Grup Sivasspor\'da topun başına geçen Kone kaleciyle topu ayrı noktalara gönderdi. 2-1 
74\'üncü dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Robinho ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topa hareketlenen John Boye\'nin kafa vuruşunda top kaleci Haydar\'da kaldı.
76\'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Berkan Emir ceza sahası içine ortasını yaptı. Araya giren John Boye bu topu uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaştırmaya çalıştığı topa Dyanfres dokunmak istedi ancak top kafasına çarpıp dışarı çıktı.
86\'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cenk Ahmet sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Welinton\'un bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİVASDHA STAT YeniEylül  HAKEMLER Alper UlusoyMustafa Emre EyisoyVolkan Ahmet NarinçGRUP SİVASSPOR AliVuralAuremirBjarsmyrJohn BoyeZiyaDelvinSaivetRobinhoDkMert HakanEmreBifoumaKoneMuhammedALANYASPOR Haydar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24