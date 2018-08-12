Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xxx), Süleyman Özay (xxx), Mehmet Kısal (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Douglas (xxx), Medjani (xxx), Uğur(xxx), Ziya (xx) - Mert Hakan (xx) (Dk. 32 İlker x) (Dk. 83 Cyriac), Hakan (xx), Rybalka (xx), Emre Kılınç (xxx) - Robinho (xx), Kone (xx) (Dk. 90 Erdoğan)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx) - Nsakala (xx), Tzavellas (xx), Welinton (xx) (Dk. 58 Barış x), Baiano (xx), Villafanez (xx), Isaac (xx), Augusto (xx), Efecan (xx) (Dk. 62 Emre Akbaba xx), Djalma Campos (xxx), Bobo (xx) (Dk. 76 Emre Güral x)

GOL: Dk. 84 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Robinho (Demir Grup Sivasspor) - Nsakala, Emre Güral, Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor\'u genç oyuncusu Emre\'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

8\'inci dakikada sağ kanattan hareketlenen Mert Hakan\'ın arka direğe ortasında Douglas\'ın gelişine yarım vole vuruşunda yerden seken top kaleci Haydar\'da kaldı.

10\'uncu dakikada Demlir Grup Sivasspor ceza alanında yaşanan karambolde Djalma Campos\'un dokunuşunda top filelere gitti ancak hakem yardımcısının uyarısı ile ofsayt kararı verdi. VAR sisteminden de teyit alındıktan sonra oyun devam etti.

12\'nci dakikada sol kanattan hareketlenen Emre topu kaleci Haydar\'ın üzerinden aşırttı, ancak son anda araya giren savunma topu çeldi. Öncesinde hakem ofsayt kararı verdi.

15\'inci dakikada Robinho - Douglas paslaşmasında topla buluşan Douglas, sol çaprazdan sert vurdu, top yandan auta gitti.

17\'nci dakikada Robinho orta alandan aldığı topla soldan ceza alanına giren Emre\'yi hareketlendirdi. Emre\'nin uzak köşeye yerden bıraktığı topa Kone yetişemeyince, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

28\'inci dakikada Robinho\'nun ara pasında hareketlenen Kone kaleci ile karşı karşıya kaldı, sağ çapraza açılan topu yerden göndermek istedi, kaleci Haydar\'dan sekip kornere çıktı.

40\'ıncı dakikada soldan topla buluşan Djalma Campos\'un ceza alanında paralel gönderdiği topa hiçbir oyuncu dokunamadı.

46\'ncı dakikada Rybalka\'nın pasında toplu buluşan Robinho ceza alanı dışardan şansını denedi, top yandan auta gitti.

49\'uncu dakikada ceza alanında son çizgide İlker\'den topu kapan Djalma, yerden içeriye çevirdi, kaleci Tolga\'dan seken top kornere çıktı.

52\'nci dakikada sol kanattan Ziya\'nın ceza alanına ortasında Kone\'nin gelişine iyi vuramadığı top kaleci Haydar\'da kaldı. Pozisyonun devamındaki Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez\'in pasında ceza alanı dışından topla buluşan Bobo\'nun yerden vuruşunda top direkten döndü, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

58\'inci dakikada, Robinho\'nun pasında Rybalka\'nın ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Haydar çeldi, sonrasında savunma uzaklaştırdı.

63\'üncü dakikada sol kanattan Ziya\'nın ortaladığı topa Kone kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

65\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor önemli bir fırsattan yararlanamadı. Robinho sağ kanattan Emre\'yi içeri kaçırdı, onun çevirdiği top, kaleci Haydar\'ı geçti, Hakan dokundu ancak top yandan auta gitti.

76\'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor\'da sağ kanattan Emre Akbaba\'nın kullandığı köşe vuruşunda Bobo\'nun altıpas içinde yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

84\'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Emre, sağ kanattan Douglas\'tan aldığı topla ceza alanı önüne doğru hareketlenip yerden sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

90+2\'nci dakikada sağdan Djalma Campos\'un içeriye çevirdiği topu Uğur son anda araya girerek kornere çeldi.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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