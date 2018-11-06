Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, \"Çok istediğimiz bir maçı kazanamanın üzüntüsü içerisindeyiz\" dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise \"Deplasman olduğu için hele 10 kişi kalınca 1 puandan dolayı mutluyuz\" şeklinde konuştu.

TAMER TUNA: \"ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇI KAZANAMAMANIN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kazanmak istedikleri bir maçtan kazanamamanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Tuna \"Oyunun başlangıcında aslında Muhammed\'in sakatlanması, Kone\'nin oyuna sonradan dahil oluşu bir kere başlangıç adına bizim adımıza olumsuz başlayan bir maçtı ama mücadele edip çok fazla isteyerek bu maçı kazanmayı arzuladık, bunu gösterdik. Ama bazen arzu ve istek çok fazla oyunun önüne geçebiliyor. Bugün, bugüne kadar oynadığımız iyi oyunu tam olarak sahaya yansıtamadık. Oyuncularımızın mücadelesi, iki takımın ortaya koyduğu arzu üst seviyedeydi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı hamleler yapabiliyorsunuz. Kadromuz kısıtlı olduğu için isteklerinizi tam olarak yansıtamıyorsunuz. Bu anlamda da biraz kısıtlılık yaşadık. Sonuçta kaybedilmiş 2 puan olarak bu maçtan ayrılıyoruz. Konyaspor iyi mücadele etti. Kırmızı karttan sonra da oyunu tutmayı başardılar. Çok istediğimiz bir maçı kazanamamanın üzüntüsü içerisindeyiz\" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: \"1 PUANDAN DOLAYI MUTLUYUZ \"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın başından sonuna kadar iki takımın da kazanmak için oynadığını ifade ederek, \"Her şeyden önce çok güzel bir maç oldu. Maçın başından sonuna kadar iki takımda kazanmak için oynadı. Biz 10 kişiyken bile kazanmak için oynadık ona göre taktik yaptık. Maça da iyi başladık kendi açımızdan güzel poziyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Dediğimiz gibi iki takım için de çok önemli, çok kritik bir maçtı. Güzel bir mücadele oldu. Ona göre de beraberlik bu oyuna, bu kaçan pozisyonlara göre normaldir. İki takımı da tebrik ediyorum. Benim takımım açısından da gerçekten iyi mücdele ettik özellikle 10 kişi kaldıktan sonra. 10 kişi nasıl mücadele etmesi gerekiyorsa o şekilde mücadele yaptık ve kontra ataklar yakaladık. Onları bile değerlendirebilirdik güzel pozisyonlara girdik ama deplasman olduğu için bir puandan hele 10 kişi kalınca 1 puandan dolayı mutluyuz. Ömer Ali\'nin kırmızı kart görmesi bizi üzdü çünkü sıkıntı yaşıyoruz bazı bölgelerde. En sıkıntılı bölgelerimizden bir tanesiydi oda ama yapacak bir şey yok. Şimdi önümüzde bizim için çok önemli bir maç var Ankaragücü maçı. Tek hedefimiz şimdi o maçı kazanmak. Onu da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tamer Tuna\'nın açıklamaları

-Rıza Çalımbay\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)