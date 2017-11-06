Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor: 2-1

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet (xxx)- Auremir (xxx), Bjarsmyr (xx), Dyakov (xxx), Ziya (xxx)- Bifouma (xxx) (Dk.69 Rıdvan x), Hakan Arslan (xx) (Dk.56 Mert Hakan xx), Ndinga (xx), Rybalka (xx) (Dk.85 Medjani), Emre (xx)- Kone (xxxx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx)- Skubiç (xx), Ali Turan (xx) (Dk.52 Selim xx), Filipoviç (xx), Eren (xx)- Ali Çamdalı (x), Mehdi (xx) (Dk.86 Musa), Ömer Ali (xx), Fofana (xx) (Dk.65 Manyama x)- Miloseviç (xx), Evouna (xx)

GOLLER: Dk.16(P) 58 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk.8 Skubiç (P) (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Eren, Musa (Atiker Konyaspor)

SÜPER Lig\'in 11\'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor\'u Kone\'nın attığı 2 golle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı beyazlılar puanını 19\'a çıkararak ligde 5\'inci sıraya yükseldi.

4\'üncü dakikada savunmanın hatalı pasında topu alan Evouna ceza alanına girdi, Rochet\'le karşı karşıya vuruşunda kaleciden dönen top bir kez daha kendisine çarparak auta çıktı.

6\'ncı dakikada Atiker Konyaspor atağında bir kez daha ceza alanına giren Evouna, Bjarsmyr\'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Skubiç kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1.

10\'uncu dakikada soldan Kone\'nin pasına Bifouma kontrol edemeyince ceza alanı dışına açılan topa Rybalka çok sert vurdu, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

15\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağı sağdan gelişti. Konya savunmasında Eren sağdan ceza alanına giren Bifouma\'yı düşürünce Cüneyt Çakır bu kez Demir Grup Sivasspor lehine penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Kone topu ağlara göndererek skora denge getirdi. 1-1.

24\'üncü dakikada Bifouma yine sağ kanattan ceza alanına etkili girdi. Çizgiye inip yerden çıkardığı topu son anda savunma kornere çeldi.

25\'inci dakikada sağ kanattan Rybalka\'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yükselen Dyakov\'un kafa vuruşunda kaleci Serkan topa sahip oldu.

27\'nci dakikada Eren\'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Rochet boşa çıkarken Ali Turan\'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

29\'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza alanı dışından Auremir\'in vuruşunu kaleci Serkan yatarak kornere çeldi.

36\'ncı dakikada sol çaprazdan Rybalka\'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında Ndinga\'nın yaptığı aşırtma kafa vuruşu yandan auta gitti.

38\'inci dakikada hızlı gelişen Konya atağında soldan Fofana\'nın içeriye kestiği topa ön direkte Evouna dokundu, kaleci Rochet\'ten seken top kornere çıktı.

45\'inci dakikada Kone\'nin ara pasında Emre soldan iyi hareketlendi, ceza alanında uygun durumdaki Bifouma\'yı görmek istedi, savunmanın son anda müdahale ettiği topu Serkan kontrol etti.

49\'uncu dakikada Konya atağında Eren ceza alanına etkili girdi, yerden kestiği topa uzak direk dibinde Evouna dokunamadı.

50\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor etkili geldi. Kone, Bifouma paslaşmasında topu önüne ulan Bifouma uygun durumda sert vurdu, Serkan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

58\'inci dakikada Mert Hakan, soldan boşa çıkan Ziya\'yı gördü. Ziya\'nın ceza alanı arka direğine gönderdiği ortaya net bir kafa vuruşu yapan Kone, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1

76\'ncı dakikada Rybalka\'nın ceza alanına ortasında arka direkte top kale çizgisine yakın önünde kalan Dyakov dokundu, savunma çizgi üzerinden tehlikeyi uzaklaştırdı.

79\'uncu dakikada savunmada Demir Grup Sivasspor savunmasında Dyakov\'un uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak Evouna\'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza alanında kaleci ile karşı karşıya indirdiği topa Rochet sahip oldu.

84\'üncü dakikada sol kanattan Emre\'nin pasında Kone karşı karşıya sert vurdu, kaleci Serkan topu çeldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa bu kez ceza alanı dışından Rybalka sert vurdu, Serkan topu kornere çeldi.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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