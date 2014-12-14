Demir Demirkan'dan 'daha olgun' bir albüm

Müzik dünyasının en önemli erkek yorumcularından ve prodüktörlerinden biri olan Demir Demirkan, "Tam Ölmek de Değil" adını verdiği kariyerinin 6. stüdyo albümü ile daha yalın, daha dingin, daha olgun bir tarz ile karşımızda.

Milliyet'teki habere göre, Tam Ölmek de Değil'in şarkıları 2013 sonbaharından itibaren yazılmaya başlandı. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde; daha önce 2009'da yayınlanan "Yolun Yarısı" albümünden de 2 şarkı ('Acı Nefes' ve 'Doldur Kadehleri') akustik ve canlı halde tekrar kaydedildi. Ayrıca Model grubundan Can Temiz ile de ortak yazılan "Bana Müsaade" şarkısı albümün en önemli sürprizlerinden biri.

'Özümüzü kaybetmek'

Albümün ismi "Tam Ölmek De Değil" de Can Temiz ile ortaklaşa yazılan bu şarkının bir mısrasından albüme isim olarak seçildi. Kayıtlar İstanbul'da Dozer stüdyolarında Barış Erduran ve Erim Arkman tarafından yapıldı.

Çıkış şarkısı "Sor" un klibi Burak Ertaş yönetmenliğinde çekildi. Bu klip, hayattaki mecburiyetlerimiz uğruna nasıl kendimizi unuttuğumuzu ve hatta yok ettiğimizi anlatıyor. Yaşadığımız çağa ayak uydurmaya çabalarken, sosyal kimliğimizi var etmek ve sürdürmek uğruna en değerli varlığımız olan özümüzü kaybetmenin acısını anlatıyor.

Albümde, davulda Volkan Öktem, bas gitarda Eser Ünsalan, akustik ve elektrik gitar ile klavyelerde Demir Demirkan ve geri vokallerde Model'den Fatma Turgut yer aldı.

Mix ise Şikago'da Rax Trax stüdyolarında Rick Barns tarafından yapıldı. Son olarak da mastering New York'da Sterling Sound stüdyolarında Tom Coyne tarafından yapıldı.



Tam Ölmek de Değil albümünde yer alan şarkılar şöyle:

Bana Müsaade - Demir Demirkan/Can Temiz

Sor - İlk klip parçası

Teslim

Artık Yok

Akşam Akşam

Yarın

Yıkık Kaleler

Acı Nefes - Akustik yeni yorum

Doldur Kadehleri - Akustik yeni yorum

'Sade müziği yorumlamak daha zor'

Demir Demirkan yeni albümünü kendi cümleleri ile şöyle anlattı:



"Tam Ölmek De Değil" albümümün özünü şarkılar oluşturuyor. Özellikle söz ve anlatıma öncelik verdim bu albümde. Son yıllarda şarkı sözü yazma konusuna daha çok eğildim ve bu albüm bu sürecin bir sonucu. Ardından yorumumu ön plana çıkaracak düzenlemeleri de ortaya çıkarmak söz konusuydu. Yazdığım sözleri ve duygusunu tam olarak geçirmek istedim ve müziği olabildiği kadar sade fakat güçlü tutmak istedim. Müzisyenlerin yorumu çok önemli bu albüm için dolayısıyla yıllardır tanıdığım deneyimli ve olgun müzisyenler ile çalıştım. Sade müziği iyi yorumlamak karmaşık bir müziğe göre daha zordur. Gitar sololar ve sound için de vintage gitarlar, efektler ve anfileri kullandım. Benim için bu albüm müzikal ve ruhsal olgunluğu betimliyor.