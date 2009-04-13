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Demir Demirkan Hadise'ye moral verdi

Sertab Erener'e 6 yıl önce Eurovision'da birincilik getiren şarkının söz yazarı Demir Demirkan'dan Hadise'ye destek

13 Nisan 2009 03:00

Sertab Erener'e 6 yıl önce Eurovision'da birincilik getiren şarkının söz yazarı Demir Demirkan'dan Hadise'ye destek

Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Türkiye'ye tarihinde ilk kez birincilik getiren 'Everyway That I Can' şarkısının söz yazarı ve bestecisi Demir Demirkan, Hadise'ye moral verdi. 2003'teki birinciliğin mimarı Demirkan,Akşam gazetesi'ne yaptığı açıklamada bu yıl Eurovision'da ülkemizi temsil edecek Hadise'nin 'favori' olduğunu söyledi.


'Jack Daniels Rock Yarışması'nın ödül törenine katılan Demirkan, seksi şarkıcı için 'En kötü ihtimalle birinci olur. Hadise'nin moralini de yüksek tutması lazım. İyi bir bestesi var. Güzel bir yorumcu. Ama başarısı en çok sahne şovuna bağlı' diye konuştu.

Sertab’ı da beğenmişti

Demir Demirkan, ödül töreni sonrası kendisiyle görüntü vermeyen sevgilisi Sertab Erener ile bir partiye katıldı. Sertab Erener de daha önce yaptığı açıklamalarda Hadise için, 'Sahne üzerinde çok güzel görünen, dans edebilen, iyi şarkı söyleyen bir şarkıcı. Bence doğru bir seçim' demişti.

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