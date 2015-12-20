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Demir Demirkan evlendi, baba oluyor

Demirkan’ın gizlice nikâh yaptığı eşinin hamile olduğu öğrenildi.

20 Aralık 2015 11:44

Müzisyen Demir Demirkan, lise aşkı Seda İnce ile gizlice evlendi ve Demirkan’ın kısa zaman sonra baba olacağı öğrenildi.

Habertürk’ün haberine göre Sertab Erener’le 18 yıllık beraberliğini geçen yıl bitiren ünlü müzisyen, sevgilisi Seda İnce’yle evlendi. Demirkan’ın gizlice nikâh yaptığı eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Ünlü müzisyen, geçen yıl hayat arkadaşı Sertab Erener’den sürpriz şekilde ayrılmış, lise aşkı Seda İnce birlikte olmuştu.

Demirkan’ın ani ayrılık kararını basın bülteniyle duyurması çok tartışılmıştı.

Sertab Erener de geçtiğimiz temmuz ayında gitarist Emre Kula ile İzmir Seferihisar’da sürpriz bir evlilik yapmıştı.

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