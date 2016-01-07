Demir çelik sektörünün devi üretimi durdurdu; 900 işçiyi eve yolladı

Demir çelik sektörünün 1 milyar ciroya sahip firması Nursan Çelik, on gün önce üretimi durdurduğu ve 900 kadar çalışanını evine yolladığı aktarıldı. Hatay'da kurulan şirket 30 yıl içinde Nursan A.Ş., Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 100 şirketi arasına girdi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi listesinde ilk 100 firma arasında yer alan Nursan Çelik’in 10 gün kadar önce üretimini durdurduğu öğrenildi. Bir milyar lira cirolu şirketin, yeniden faaliyete başlayıp başlamayacağı ise belirsiz. Şirketin, doğrudan çalışanları yanı sıra, 40'ı bulan taşeronları ile birlikte binlerce kişinin geçimini sağladığına dikkat çekiliyor.

1.5 milyon ton üretim

Hatay Payas’da kurulu Nursan Çelik Sanayi ve Haddecilik A.Ş., İstanbul Sanayi Odası’nın son açıkladığı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu lisesine 1 milyar lirayı bulan cirosu ile 85. sıradan girdi. Sabri, Ramazan ve İlyas Keleş’in başında bulunduğu fabrikada çalışan sayısı 900 kadar. 1983 yılında, günlük 5 ton üretim kapasitesi ile küçük bir atölyede üretime başlayan Nursan, şimdilerde, yıllık 1. 5 milyon ton kapasiteye sahip.

Banka riskleri bulunuyor

Hürriyet Dünyası’nın edindiği bilgilere göre Nursan Çelik’de sıkıntılar 10 gün kadar önce önemli ölçüde arttı. Banka riskleri de bulunan Nursan Çelik’de 30 yılı aşkın bir süredir devam eden faaliyete ara verilmek durumunda kalındı. İşçiler evlerine gönderildi. Dev tesise yeniden ne zaman üretime başlanacağı ise belirsiz.

İhracatta 97. sırada

Nursan Çelik aynı zamanda, Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 100 firması arasında. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Nursan A.Ş., 144 milyon dolarlık ihracatı ile ilk 1000 firma arasında 97. sırada yer aldı.

Hatay'da üstlendikleri bir dizi sosyal sorumluluk projeleri de bulunan Nursan Group, demir çelik sektörünün yanı sıra, sağlık, gıda gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor. Sektör kaynakları, Nursan Çelik'in yaşadığı sıkıntının kaynağında, üretim üzerindeki artan mali baskının bulunduğuna işaret ediyor. Bu durum sektör firmalarının dünya ile rekabetini güçleştiriyor.

40 taşeron firma da etkilenecek

Nursan'ın üretimde bulunduğu Hatay ise Türkiye demir çelik sektörü için önemli bir bölge. Türkiye’de üretilen demir çeliğin yaklaşık yüzde 40'ı, Hatay-İskenderun, Dörtyol bölgesinde üretiliyor. Anılan bölgelerde toplam 18 bin kişi çalışıyor.

Sektör kaynakları, Nursan A.Ş.'nin aldığı üretim durdurma kararının bir benzerini başka firmaların da almasından endişe ettiklerini söyledi. Nursan'ın üretimini durdurması, aynı zamanda taşeron olarak çalışan firmalarını da etkiledi. Şirketin 40 kadar taşeron firma ile çalıştığı belirtiliyor.