-DEMİR: BÖYLE BİR PAKETE 'HAYIR' DENEBİLİR Mİ SAMSUN (A.A) - 01.08.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, ''Anayasa değişikliği paketi yasalaşırsa, herhangi bir vatandaşın bilgilerinin kayıt altına alınması, fişlenmesi suç haline geliyor, 12 Eylül darbesini yapanların yargılanmasının önünü açıyor. Allah aşkına böyle bir pakete 'hayır' denebilir mi?'' dedi. Bakan Demir, Terme ilçesindeki bir tesiste partililerle bir araya geldi. Burada 12 Eylülde oylanacak anayasa değişikliği paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demir, daha önce de anayasada değişikliklerin yapıldığını hatırlattı. ''Ama anayasaya baktığında en demokratik değişiklik'' diyen Bakan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: ''(Hayır) kampanyası başlatanlar, çocukları ve torunlarının hayatları ile oynayacak. Ülkeye büyük mesafe kat ettirecek değişikliğe bazı çevreler 'hayır' kampanyası başlatıyor. Bu kampanyayı bir yere not ediyoruz. Gelecek nesiller, bunu çok farklı şekilde değerlendirecek. Anayasa değişikliği paketi yasalaşırsa, herhangi bir vatandaşın bilgilerinin kayıt altına alınması, fişlenmesi suç haline geliyor, 12 Eylül darbesini yapanların yargılanmasının önünü açıyor. Allah aşkına böyle bir pakete hayır denebilir mi?'' Bakan Demir, referanduma ''hayır'' kampanyası yürütenlere işaret ederek, ''Özellikle çocuklarımız, torunlarımız için hala 'hayır' kampanyası yürüten varsa, yapmasınlar, hata ederler, yanlış yaparlar. Oy alma mantığı ile yürütülen bu kampanyayı anlamak mümkün değil'' diye konuştu.