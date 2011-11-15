-Demir: ''40 sınavda haksız kazanım sağlanmadı'' TBMM (A.A) - 15.11.2011 - ÖSYM Başkanı Ali Demir, 2011'de yapılan 40 sınavda, sınava giren adaylardan hiçbirine haksız kazanım sağlanmadığını belirterek, haksız kazanım sağlandığının somut verilerle ispatlanması halinde istifaya hazır olduğunu bildirdi. Demir, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, YÖK ve üniversitelerin 2012 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kendisi hakkındaki soru ve eleştirileri Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in isteğiyle yanıtladı. ÖSYM Başkanı Ali Demir, göreve geldiği Eylül 2010'da ÖSYM'nin, yönetmelikle yönetildiğini, yasal zemin bulunmadığını, 36 yıldır sözlü talimatlarla yönetildiğini anımsattı. Demir, göreve gelince hızla yasal zemin oluşturduklarını, yasa çıkarıldığını belirterek, bunun sadece teşkilat yasası değil, sınavlarda oluşabilecek her türlü haksızlığa karşı verilecek cezaları tanımlayan bir yasa olduğunu anlattı. Demir, bunun, dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade etti. Tüm iddia ve suçlamalara karşın 2011'de yapılan 40 sınavda sınava giren adaylardan hiçbirine haksız kazanım sağlanmadığını belirten Demir, bundan sonra da sağlanmayacağını bildirdi. Bilim adamı olduğunu, somut veriler üzerine çalıştığını ifade eden Demir, ''Göreve geldiğim süre içinde haksız kazanım sağlandığı somut verilerle ispatlanırsa kimsenin şüphesi olmasın istifaya hazırım'' dedi.