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Demi Moore terapiden döndü

Rehabilitasyon merkezine yatırılan ABD’li ünlü oyuncu Demi Moore Los Angeles’taki evine geri döndü

07 Mart 2012 13:03

 

T24 - Geçtiğimiz aylarda kullandığı bir madde yüzünden hastaneye kaldırılan ve ardından bir rehabilitasyon merkezine yatırılan ABD’li ünlü oyuncu Demi Moore Los Angeles’taki evine geri döndü.
 
Eşi Ashton Kutcher’dan ayrıldıktan sonra zor günler yaşayan ve aşırı kilo veren ABD’li ünlü oyuncu Demi Moore 1 aylık rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra dün Los Angeles’a döndü.

Terapi merkezindeki tedavisinin ardından eski eşi “Zor Ölüm”ün ünlü aktörü Bruce Willis’in Karayipler’deki evinde bir süre tatil yapan Moore dün gece geç saatlerde özel uçağıyla Los Angeles’a geldi.

Kendisini başka bir kadınla aldatması üzerine Kutcher’dan ayrılan 49 yaşındaki Moore Kasım ayında kullandığı bir madde nedeniyle rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

 

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