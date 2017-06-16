Demi Moore: Stresten dişlerim döküldü

Ünlü oyuncu Demi Moore, katıldığı bir talk show programında stresten dişlerinin döküldüğünü söyledi.

Hollywood yıldızı Demi Moore, ABD yayımlanan "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" isimli talk show programına katıldı.

54 yaşındaki aktris, stresin sağlığını olumsuz yönde etkilediği ifade ederek, bu yüzden ön dişlerinin döküldüğünü söyledi.

Moore, sözlerine şöyle devam etti:

"Ön dişlerim döküldü. Bunun kayak yapmak gibi somut bir nedenden dolayı olduğunu söylemek isterdim fakat sorunumu paylaşmamın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu duruma belki de kalp hastalıklarından sonra ABD'deki en çok ölüme neden olan hastalık sebep oldu: stres."