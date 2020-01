Demi Moore boşanmak için servet istiyor

Hollywood yıldızı Demi Moore kendisini 6. evlilik yıldönümünde aldatan Ashton Kutcher'dan boşanmak için tazminat istedi.

Moore; Kutcher'in evlendikleri 2005 yılından bu yana olan kazancından pay istiyor. Tazminat istemesine gerekçe olarak da, Ashton Kutcher'in ün kazanmasına büyük katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Şimdilerde bir başka Hollywood yıldızı Mila Kunis ile aşk yaşayan 34 yaşındaki Kutcher ise tazminattan kurtulmak için kendisine iyi bir avukat tuttu.

magazin.haberturk.com'da yer alan habere göre, 49 yaşındaki Moore, 2010'da 13 yıl evli kaldığı üç çocuğunun babası Bruce Willis'ten boşanmak için de tazminat istemişti. Moore, 90 milyon dolar (162 milyon TL) tazminat almıştı.

TV dizilerinin en çok para kazanan aktörlerinden olan ve "The Two and a Half Men" dizisinden bölüm başına 700 bin dolar (1,2 milyon TL) kazanan Kutcher'ın 140 milyon dolar (252 milyon TL), Moore'un ise 150 milyon dolar (270 milyon TL) serveti var.