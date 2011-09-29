Demi Moore boşanıyor mu?

T24 - Hollywood yıldızı Demi Moore ile kendisinden 15 yaş genç kocası Ashton Kutcher’ın boşanacağı iddia edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD’de ünlüler hakkında haber yapan internet sitelerine göre, Kutcher 48 yaşındaki Moore’u 23 yaşındaki genç bir kadınla aldattı. Bunun üzerine, 6 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Moore, bir avukata yetki verdikten sonra kayıplara karıştı.

ABD magazin basını ise, çiftin zaten aylardır ayrı yaşadığını çünkü Ashton Kutcher’ın Moore’u birçok kez aldattığını, hatta pop yıldızı Britney Spears ile bile gizli bir ilişki yaşadığını öne sürdü.

People dergisi, çiftin artık ayrı dünyaların insanları olduğunu yazdı ve geçen haftasonu 6’ıncı evlilik yıl dönümlerini de ayrı geçirdiklerini öne sürdü.







