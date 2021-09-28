Demi Lovato: UFO gördüm; sıcak ve sevgi dolu bir deneyimdi

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, UFO (Tanımlanamayan Uçan Cisim) gördüğünü iddia etti. Lovato UFO ile karşılaşmasıyla ilgili, "sıcak ve sevgi dolu bir deneyimdi" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı, “Kesinlikle dünyayı görme şeklimi değiştirdi. Bir sezginiz var ve sonra birdenbire bu sezgi doğrulanıyor. Bu durum gerçekliğinizi kesinlikle değiştiriyor. Aslında bu varlıklarla istesem de kontağa geçemedim. Fakat bence bu varlıklar son derece huzurlu ve sevgi dolu ve ortaya çıktıklarında bunu kesinlikle hissedebiliyorsunuz.” sözlerini kaydetti.

Pazartesi günü E! News kanalına konuşan Lovato, geçtiğimiz Ekim ayında ABD’de Joshua Tree Ulusal Parkı'nda "yüzen mavi bir küre" olarak tanımladığı cisimle ilgili konuştu.

Lovato, "Yaklaşık 50 fit, belki daha az uzakta olan bu mavi küreyi gördüm ve sanki 10 ya da 15 fit gibi bir yükseklikte yerin üzerinde yüzüyor gibiydi ve aramızdaki mesafeyi koruyordu" dedi.

Demi Lovato Perşembe günü ise Peacock isimli dijital televizyon ağında başlayacak "Unidentified with Demi Lovato" (Demi Lovato ile Tanımlanamayan) programında UFO'larla ilgili araştırma yapacak.