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Kültür-Sanat

Demi Lovato, Türkiye'ye geliyor

ABD'li şarkıcı, oyuncu ve söz yazarı Demi Lovato, Türkiyeli hayranları ile buluşacak

21 Eylül 2016 19:57

EXPO 2016 Antalya, dünyaca ünlü isimleri ve grupları ağırlayamaya devam ediyor. ABD'li şarkıcı, oyuncu ve söz yazarı Demi Lovato, EXPO Kır Aktivite Alanı'nda konser verecek.

EXPO 2016 Antalya Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, genç yaşta olmasına rağmen, albümleri, televizyon programları ile milyonlarca genci ardından sürükleyen Lovato, "Çocuk ve çiçek" temalı EXPO 2016 Antalya'nın organizasyonuyla 1 Ekim saat 22.00'de EXPO 2016 Antalya'da hayranlarıyla buluşacak. 

Lovato'nun, 2008'deki ilk stüdyo albümü "Don't Forget" ile Amerika Billboard 200 listesine iki numaradan girerek altın sertifika ile ödüllendirildiği, 2009'da ise ikinci albümü "Here We Go Again" ile yine Billboard 200 listesinde bir numaraya oturduğu belirtildi. 

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