Demi Lovato müjdeyi Türkçe olarak paylaştığı mesajla duyurdu

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Demi Lovato, balmumundan yapılmış heykelinin Madame Tussauds'un İstanbul şubesinde sergilenmeye başladığı haberini Facebook sayfasından Türkçe olarak paylaştığı mesajla duyurdu.

Madame Tussauds İstanbul’un en yeni heykeli dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato oldu.

Demi Lovato Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmeye başlayan balmumu figürünü Facebook hesabından Türkçe olarak duyurdu ve hayranlarını figürünü ziyaret etmeye davet etti.

Dünyaca ünlü sanatçı, Facebook hesabından “Merhaba Türkiye! Figürüm Madame Tussauds İstanbul’da! Sizlerle buluşacağım için çok heyecanlıyım. Sen de benimle aynı heyecanı paylaşıyorsan, Madame Tussauds İstanbul’da buluşalım” yazdı.