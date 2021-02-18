Demi Lovato, aşırı doz uyuşturucu aldıktan sonra 3 defa inme ve bir de kalp krizi geçirdiğini açıkladı

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Şarkıcı Demi Lovato, 2018 yılında uyuşturucudan aşırı doz olduktan sonra hastanedeyken 3 kez inme, bir de kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Lovato bu süreç sonunda beyninde kalıcı hasar meydana geldiğini ifade etti.

Ölümle burun buruna geldiği günleri anlatacağı yeni belgeselinin tanıtımında konuşan Lovato, "Üç defa inme geçirdim. Kalp krizi geçirdim. Doktorlar 5 ila 10 dakikamın kaldığını söylemişti" dedi.

Lovato, "Son yıllarda insanların ne olduğunu düşündüğüyle ilgili anlattıklarını dinledim. Şimdi hayranlarım için gerçekleri anlatmak istiyorum" diye konuştu. Lovato, "Beynimde hasar meydana geldi ve bunun etkilerini hala hissediyorum" ifadelerini kullandı.

2018 yılında Lovato, aşırı doz geçirdikten sonra evinde bilinci kapalı bir biçimde bulunmuştu.