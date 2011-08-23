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Demet'i soyanlar yakalandı

Demet Akalın’ın Acarkent’teki villasından para ve ziynet eşyası gasp eden 4 kişi yakalandı. Polis, azmettiriciyi arıyor.

23 Ağustos 2011 03:00



T24 -  Şarkıcı Demet Akalın’ın Acarkent’teki villasından 100 bin lira para ile ziynet eşyası gasp eden 4 kişi yakalandı. Polis, şimdi azmettiriciyi arıyor.





Geçen hafta meydana gelen olayda Demet Akalın’ın oturduğu villaya gelen iki kişi kapıyı bahçe ölçümü yapacaklarını söyleyerek açtırdı. Evde tek başına bulunan hizmetçi Rahime O.’yu eter koklatarak bayıltan ve yatak odasına çıkartan zanlılar, daha sonra içinde 100 bin lira para bulunan spor çantayı gasp etti. Evde bulunan binlerce lira değerinde ziynet eşyasını alan zanlılar hızla olay yerinden kaçtı.


Kendine geldikten sonra iplerden kurtulan hizmetçinin polisi aramasıyla soruşturma başlatıldı. İlk anda gözaltına alınan 4 kişi, olayla ilgilerinin olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldılar.


Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa sürede zanlıların izini buldu. Önceki sabaha karşı yapılan operasyonda eve girerek gasp yaptıkları iddia edilen Emrah Ö.(23) ve Sercan Z.(18) ile olayda kullandıkları otomobili kiralayan Halil S. ile arkadaşları Esef A.(35) gözaltına aldı. Zanlılarla birlikte 100 bin lira para ile 34 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılar girdikleri evin Demet Akalın’ın olduğunu bildiklerini söyleyerek kendilerini bu eve gönderen kişinin ismini polise verdi. Gasp Büro Amirliği dedektifleri zanlıları azmettiren kişiyi yakalamak için operasyona başladı. 



Dün emniyete gelerek, gasp edilen paraların bulunabilen bölümünü teslim alan Demet Akalın polislere teşekkür etti.

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