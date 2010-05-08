Demet'i krize sokan koltuk

T24-



Demet Akalın’ın ‘Zirve 2010’ adlı albümünün imza gününe, oturduğu koltuk damga vurdu. Koltukta eski sevgilisi İbrahim Kutluay ile eşi Demet Kutluay'ın fotoğraflarının bulunduğunu gören Akalın, gülme krizine girdi.

ŞAKA GİBİ, ÇOK GÜLDÜM





Koltuğun üzerinde ‘Beware teacher sits here ’ (Dikkat burada öğretmen oturuyor) yazdığını da öğrenen Demet Akalın kahkahalarına engel olamadı. Akalın, “Şaka gibi. Hiç bu kadar gülmemiştim” dedi. (habertürk)