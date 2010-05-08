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Demet'i krize sokan koltuk

Demet Akalın, imza gününde oturduğu koltuğun üzerinde eski sevgilisi İbrahim Kutluay ile eşi Demet Kutluay'ın fotoğrafını görünce gülme krizi geçirdi.

08 Mayıs 2010 03:00

T24-  Yeni albümünün imza gününde oturduğu koltukta eski sevgilisi İbrahim Kutluay ile eşi Demet Kutluay’ın fotoğrafını gören Demet Akalın gülme krizine girdi.


Demet Akalın’ın ‘Zirve 2010’ adlı albümünün imza gününe, oturduğu koltuk damga vurdu. Koltukta eski sevgilisi İbrahim Kutluay ile eşi Demet Kutluay'ın fotoğraflarının bulunduğunu gören Akalın, gülme krizine girdi.

ŞAKA GİBİ, ÇOK GÜLDÜM


Koltuğun üzerinde ‘Beware teacher sits here ’ (Dikkat burada öğretmen oturuyor) yazdığını da öğrenen Demet Akalın kahkahalarına engel olamadı. Akalın, “Şaka gibi. Hiç bu kadar gülmemiştim” dedi. (habertürk)

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