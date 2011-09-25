T24 LogoT24 Logo
Magazin

Demet'e misilleme yaptı

Demet Akalın’ın Engin İnal’la beraberliğini açıklamasının açıklamasının ardından Önder Bekensir’de misilleme yaptı

25 Eylül 2011 03:00



T24- Demet Akalın’ın Engin İnal’la beraberliğini açıklamasının açıklamasının ardından Önder Bekensir’de yeni sevgilisi Sinem Orhon ile objektiflerin karşısına geçti.



Hürriyet'in haberine göre, Önder Bekensir, Demet Akalın’la ilişkisinin bitmesine sebep olan Sinem Orhon’la İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. İkili, önceki gece bir dönem Akalın’ın en yakın arkadaşı olan Elif Güvendik’in Asmalımescit’teki doğum günü partisine el ele katıldı.


Hardal Bar’daki partiden çıkışta agresif tavırlar sergileyen Bekensir, gazetecilere Akalın’dan ayrıldıktan sonra kendisini unuttukları için sitem etti.

“Demet’le beraberken peşimizden ayrılmıyordunuz. Ne oldu? Şimdi neredesiniz? Bunun hesabını sorarım, bunu asla unutmam” diye bağıran işletmeci, daha sonra sevgilisiyle birlikte oradan ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24