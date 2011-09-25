Demet'e misilleme yaptı

T24-

Hürriyet'in haberine göre, Önder Bekensir, Demet Akalın’la ilişkisinin bitmesine sebep olan Sinem Orhon’la İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. İkili, önceki gece bir dönem Akalın’ın en yakın arkadaşı olan Elif Güvendik’in Asmalımescit’teki doğum günü partisine el ele katıldı.Hardal Bar’daki partiden çıkışta agresif tavırlar sergileyen Bekensir, gazetecilere Akalın’dan ayrıldıktan sonra kendisini unuttukları için sitem etti.“Demet’le beraberken peşimizden ayrılmıyordunuz. Ne oldu? Şimdi neredesiniz? Bunun hesabını sorarım, bunu asla unutmam” diye bağıran işletmeci, daha sonra sevgilisiyle birlikte oradan ayrıldı.