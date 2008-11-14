Demet yeni sevgiliyle

Oğuz Kayhan'dan ayrılan Demet Akalın, yeni aşkı Emir Tamer'le 'Bebek' şarkısında söylediklerini yaşıyor.



Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi oğuz Kayhan’ın Selin İmer’e aşk mesajları gönderdiğini yakalayınca ilişkisini bitiren Demet Akalın, arayı fazla soğutmadan yeni bir aşk buldu! Akalın’ın yeni aşkı usta gazeteci Rauf Tamer’in oğlu Emir Tamer! Ayrılık haberlerinin ardından yıllardır beğendiği güzel popçunun sahneye çıktığı Keops’a çiçekler gönderen Tamer, Demet’in kalbini çalmayı başarmış…



İkili önce arkadaşlarıyla birlikte Ulus 29’a gitmiş. Yemekten sonra kulüp kısmına geçip eğlenmişler. Çiçeği burnunda aşıklar daha sonra bir gece sinemaya, bir başka gece de Bebekte’ki Poseidon balıkçısına yemeğe gitmiş. Görenler, Demet Akalın ile Emir Tamer için “ Kumrular gibiydiler” yorumunu yapıyor.

