Demet Şener'e mahkemeden kötü haber

Hayati ARIGAN-İSTANBUL(DHA) - DEMET Şener'in evlilik birliği içerisinde kocası İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasını İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi reddetti
29 Kasım 2018 15:21
Hayati ARIGAN-İSTANBUL(DHA) - DEMET Şener\'in evlilik birliği içerisinde kocası İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Edvina Sponza\'ya açtığı 500 bin TL\'lik tazminat davasını İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi reddetti.
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