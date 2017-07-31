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Demet Şener'e 'hukuksuzluk' iddiasından dava

Demet Şener, eşi Kutluay'a ihanet iddiasıyla boşanma davası açmıştı

31 Temmuz 2017 13:34

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Demet Şener’in, "Eşimle yasak aşk yaşıyor" deyip tazminat davası açtığı Edwina Sponza, bu kez Şener’den şikayetçi oldu. Sponza, özel fotoğraflarının Şener tarafından hukuksuz şekilde ele geçirildiğini iddia etti.

Günaydın'ın haberine göre Şener, 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a ihanet iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Bununla yetinmeyen ünlü model, yuvasını yıkmakla itham ettiği sosyetik güzel Edwina Sponza'ya da 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde eşi Kutluay'ın, Sponza ile evlilik dışı ilişki yaşadığını iddia eden Şener, eşinin kendisini Sponza'yla aldattığını gösteren fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

Şener'in bu kareleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiğini ileri süren Sponza, savcılığa başvurdu. Sponza, "Demet Şener tarafından mahkemeye sunulan, sözde İbrahim Kutluay'la olan konuşmalar ise sahte olarak hazırlanmıştır" dedi. Savcılık, Sponza'nın şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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