Demet Şener: Medeni olsaydık çoktan boşanırdık

Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile 11 yıllık beraberliğini sonlandıran Demet Şener, boşanma süreci ve yaşadıklarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Şener, aşka küsmediğini söylerken “Yaşadığım şeyi herkese mâl edemem. Yüreği çok sevgi dolu bir insanım” dedi. Şener, 2 yıldır devam eden boşanma süreci için de “Medeni olsaydık bu işi çoktan bitirirdik” ifadesini kullandı.

Hürriyet’ten Tülay Demir’e konuşan Şener’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

İbrahim Kutluay’la yolunuz tatsız bir şekilde ayrıldı. Çocuklarla yeni bir düzen kurdunuz kendinize.

Evet. Onlar da epey büyüdü, bana daha az ihtiyaçları var artık.

Boşanma davasının detaylarına girmek istemiyorum, merak ettiğim şu... Sancılı bir ayrılık süreci yaşıyorsunuz. Yeniden âşık olmak, ileride yeniden evlenmek ister misiniz?

Böyle konularda büyük konuşmamak gerekiyor, ben bunu çok iyi öğrendim açıkçası. Şu an için aklımda hiç öyle bir şey yok, öyle biri de yok zaten. Ama ileride ne olur bilmem, tabii ki aşka küsmedim. Yaşadığım şeyi herkese mâl edemem. Yüreği çok sevgi dolu bir insanım. Bu sadece ikili ilişkilerde değil, arkadaşlarıma, tanıdıklarıma, hatta tanımadığım insanlara karşı da öyleyim.

Sizi tanıyanlardan çok duydum zaten bu özelliğinizi.

Öyle mi, çok sevindim. İşte o yüzden zamanı gelince inşallah düzgün bir şey yaşarım. Neden istemeyeyim ki daha çok gencim.

Türk kadınları boşanma sonrası kendilerini çocuklarına adıyor genellikle...

Evet, böyle olaylardan sonra çok fazla kapatıyorlar kendilerini dış dünyaya. Ama ben çok şükür güçlü bir yapıdayım. Babam beni güçlü yetiştirdi; düşüp düşüp kalkma özelliğim var. Hiçbir zaman yaşama enerjimi, yaşama sevincimi kaybetmedim. Eminim güzel olacak hayatım, ben ona inanıyorum, inanmayı tercih ediyorum. Tabii bunun için aranmıyorum, bunun için acele etmiyorum. Öncelikle davamın bitmesini bekliyorum.

Ne zaman biter?

Şu an Yargıtay sürecindeyiz. Ondan sonra biter diye düşünüyorum. 2 yıl oldu, bitsin artık.

2 yıl olmuş artık, çocuklar da durumu kabullenmiştir herhalde.

Tabii. Uzun zaman oldu, kabullendiler.

İkiniz de çok aklı başında, medeni insanlar gibi görünüyorsunuz, çocuklarla ilgili konularda sorun yaşamazsınız herhalde.

Yok öyle değil. Medeni olsaydık, olsaydık demeyeyim gerçi çünkü ben kendimi katmıyorum, çoktan bitirirdik bu işi!

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