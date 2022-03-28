Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli Demokrat Parti’ye katıldı: “Enginyurt siyasetin şov kısmını çok iyi yapıyor, benim ilgi alanım ise siyaset bilimi”

Demet Şener’in eski eşi, iş insanı Cenk Küpeli, Demokrat Parti’ye katıldı.

2011 yılında CHP’den milletvekili adayı olan ve “Türkiye’nin en genç milletvekili adayı” olarak gündeme gelen Küpeli, “2011 yılından da öteye dayanıyor aslında siyasete olan ilgim. Dedem Fikret Küpeli, Genel Kurmay 2. Başkanlığı görevinde bulundu ve sürekli dedemlerde olduğum için protokolü, devletin önemini öğrendim. Üniversite yıllarımda Büyük Gençlik Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulundum ve gençlerin sözcüsü olarak siyasetçilerin arasındaydım. 2011 yılında da seçilme yaşının 25'e düşürülmesiyle CHP’den Ankara 2. bölge milletvekili adayı oldum. O dönem sıralamadan dolayı milletvekili seçilemedim ama saha çalışmasını, toplumun sorunlarını ve siyasetin önemini çok iyi anladım.” dedi.

Gerçek Gündem’den Elif Ünsal’ın haberine göre, Küpeli, "Türk siyasetinde çok fazla eksik var. En önemlisi de iletişimsizlik. Hepimiz ülkemiz için, toplum sorunlarına çözüm bulmak için siyaset yapıyorsak iletişim kanallarımızın açık olması lazım. Hükümetiyle muhalefetiyle aynı masada oturabilmeliyiz. Siyaseti kendi zenginliğimiz için değil toplum zenginliği için yapmalıyız. Kendini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden herkesin etnik köken, dil, din ve mezhep farklılıklarını ayrımcılık nedeni değil önemli bir değer olarak kabul etmeliyiz. Eğitim sistemimizi yenilemeli, tarım ve hayvancılığa büyük önem vererek yeniden kendi kendine yetebilen bir ülke olmalıyız. Kısaca çok sorunumuz var ve bir an önce çözülmesi gerekiyor bunların. Ben de çözümün bir parçası olmak için siyasetin içindeyim. Bunu yaparken de unutturulmaya, izleri silinmeye çalışılan Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu takip etmekten vazgeçmeyeceğim.” diye konuştu.

Küpeli şu ifadeleri kullandı:

"Demokrat Parti resmî olarak 403.000 üyeye sahip ve Türkiye’nin 5. en fazla üyeye sahip Partisi. Türkiye’nin en önemli siyasetçilerinin çıktığı bir parti Demokrat Parti. Geldiğimiz noktada hem iç çekişmeler hem dışarıdan engellemeler sonucunda parti pasif hale getirilmiş. İlk yapmamız gereken parti kadrolarında gençlere ve kadınlara yer açmaktır. Partinin ana kadrosunun kararı genel başkanın inisiyatifinde olduğu için yorum yapmam doğru olmaz ama tecrübe ile genç enerjiyi birleştirebilirsek kamuoyu hem kadromuzda bulunan donanımlı isimleri yakından tanıyacaktır, hem de demokrat partinin yeniden doğuşuna şahit olacaktır. Cemal Enginyurt siyasetin şov kısmını çok iyi yapıyor ama benim ilgi alanım siyasetin bilim yanı ve sorunlara çözüm üretme çabası. Ben ve arkadaşlarım bu konuda partimize katkı sağlayarak hem partimizi hem kendimizi kamuoyuna en doğru şekilde anlatacağız.”