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Demet Şener ile İbrahim Kutluay yine boşanamadı

Duruşma salonunda sesler yükseldi

24 Mart 2017 15:48

Demet Şener ve İbrahim Kutluay yine boşanamadı. Tanıkların dinlendiği duruşma, yine tanık dinlenmesi için ertelendi. Gizlilik kararı olan duruşmada seslerin sık sık yükselerek duruşma salonunun dışından da duyulması da dikkat çekti.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre Demet Kutluay, kendisini aldattığı iddiasıyla, 14 Ekim'de iki çocuğunun babası ve 12 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı. Önceki günlerde ilk celsesi görülen davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

Salonda sesler yükseldi

İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Demet Şener katılırken, İbrahim Kutluay’ı ise avukatları temsil etti. Gizli ve çekişmeli devam eden duruşmada sık sık sesler yükseldi. 

Güvenlik ve gazeteciler arasında tartışma

3 tanığın dinlendiği ve yaklaşık 2 buçuk saat süren duruşmadaki tartışmalar kapalı olan duruşma salonunun dışından da duyuldu. Ayrıca duruşmanın bitmesiyle birlikte bu kez güvenlik görevlileri ve gazeteciler arasında tartışmalar yaşandı. Gazetecilerin görüntü almaması için duruşma salonundan çıkmayan Demet Şener için mahkeme hakimi Şule Şimşek Aslan güvenliğe gazetecilerin adliye koridorundan çıkarılması talimatı verdi. Hakimin duruşma salonu dışında güvenliğe talimat veremeyeceğini söyleyen gazeteciler ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonrasında Demet Şener duruşma salonundan çıktı.

Gergin olduğu gözlenen Şener asansör ile otoparka inerek aracıyla adliyeden ayrıldı.

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