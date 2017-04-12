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Demet Şener: İbrahim Kutluay ne yazık ki çocuklarımın babası

"İki güzel çocuğum var, onlar bana kâr"

12 Nisan 2017 12:28

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’dan barışma teklifi geldiğini ama kabul etmediğini söyledi. Manken, “Çocuklarımın babası, ne yazık ki” dedi.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden Demet Şener, milli basketbolcuya sert sözler söyledi. "Ben de suçlu olsam susarım” diyerek eski eşine gönderme yapan manken, “Sadece zinadan dolayı dava açıldı. Maddi, manevi tazminat istedik. Onun dışında delillerimizi sunduk. İlk başlarda barışma teklifi geldi ama istemedik. Kararımı verdim, kesindir" dedi.

Çocukları nedeniyle Kutluay’la ömür boyu görüşeceklerini sözlerine ekleyen Şener, "Evimden çocukları alıyor ve geri getiriyor" şeklinde konuştu. Model, “İbrahim Bey sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna, “Çocuklarımın babasını ifade ediyor, ne yazık ki. Keşkelerim yok. İyi ki yaptım, pişman değilim. İki güzel çocuğum var, onlar bana kâr” yanıtını verdi.

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