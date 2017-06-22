Demet Şener: “İbrahim hiç yapmaz” derdim…

Demet Şener, 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’la boşanma süreçlerini anlattı. Şener, “Evliliğimde hissettiğim ya da gördüğüm hiçbir problem yoktu. 'İbrahim asla yapmaz' derdim, ona çok güvenirdim” dedi. Şener, evliliğinde “büyük fedakarlıklar yaptığını” söylerken “Şimdi gerçek Demet'e döndüm. İnsanın kendisini bastırması doğru değilmiş. Artık kimse umrumda değil” diye konuştu.

Şamdan dergisine konuşan Şener’in açıklamaları şöyle:

Bizimki kâğıt üstünde bir evlilik değildi. Aşk doluydu. O yüzden bu olay bende şok etkisi yarattı. Başka türlü olsaydı 'Ben zaten biliyordum, olacağı buydu' derdim.

Evliliğimde hissettiğim ya da gördüğüm hiçbir problem yoktu. 'İbrahim asla yapmaz' derdim, ona çok güvenirdim.

Ben bu evlilikte dört dörtlüktüm. Vicdanım, kalbim rahat.

Tabii ki zor bir süreçten geçiyorum. Kırgınlıklar, üzüntüler var. Ama pişmanlığım yok.

Negatif enerjide kalmaktan hoşlanmıyorum. Geriye dönüp takılmıyorum.

Olayı öğrendiğim an boşanmaya karar verdim.

Herkesin kabul edeceği şeyler vardır. Ben bunu kabul edemezdim, böyle mutlu olamazdım.

Evlilikte büyük fedakarlık yaptım. Kendimi çok geri plana çektim. 'Aman Demet ön plana çıkma, davete gitme, fazla iş yapma' diye kendimi hep engelledim.

Şimdi gerçek Demet'e döndüm. İnsanın kendisini bastırması doğru değilmiş. Artık kimse umrumda değil. Kim ne derse desin istediğim hayatı yaşayacağım.

İbrahim'e karşı aşk ve sevgi hissetmiyorum. Bir sene önceki duygularımla şu anki durumum çok farklı.

Demek ki bazılarına aşk dolu bakışlar ve o güzelim duygular yetmiyormuş.

Çocuklarımız İrem ve Ömer babalarını istedikleri zaman görüyorlar. Biz şimdilik karşılaşmıyoruz. Ama ileride olacak. Her şey soğuyacak ve olacak. Bize yakışan budur.