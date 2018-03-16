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Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya telif davası

"5 bin lirası maddi 10 bin lirası manevi olmak üzere toplam 15 bin liranın tahsilini istiyoruz"

16 Mart 2018 14:31

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, “Arnavut Kaldırımı” adlı şarkısının “O Ses Türkiye”, “O Ses Çocuklar” ve “Rising Star” isimli yarışmalarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı’ya 15 bin liralık tazminat davası açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde avukatı Sadettin Dayıoğlu aracılığıyla dava açan Sağıroğlu dava dilekçesinde “Kınalı Bebek” albümünde yer alan “Arnavut Kaldırımı” isimli şarkısının 1994 yılında yayınlandığını belirtti. Dilekçede, "Söz yazarı ve eser sahibi olan müvekkilin bu şarkısı MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) tarafından koruma altına alınmıştır” denildi.

Eserin, Acun Ilıcalı’nın kanallarında izinsiz ve hukuka aykırı olarak defalarca kullanıldığı ifade edilen dilekçede, "Şimdilik 5 bin lirası maddi 10 bin lirası manevi olmak üzere toplam 15 bin liranın tahsilini istiyoruz” dendi.

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