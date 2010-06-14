Demet Sabancı müze kuruyor

T24- Geçen hafta görkemli bir açılışla Harvey Nichols’u Ankaralılarla buluşturan Demsa Grup, Haliç'te mimarisiyle çok konuşulması beklenen klasik ve çağdaş sanat eserlerinin sergileneceği bir müze kuruyor. Müzeyi eserleri dillere destan Irak asıllı ünlü mimar Zaha Hadid tasarlayacak.







Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Demet Sabancı Çetindoğan ve eşi Cengiz Çetindoğan’ın eser sayısı bine ulaşan kolleksiyonunda çok önemli isimler var. Türk resminin klasikleri kabul edilen Şeker Ahmet Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Osman Nuri Paşa, Nazmi Ziya, Avni Lifij, Namık İsmail, İbrahim Çallı. Ve tabi çağdaş resmin temsilcilerinin eserleri...



Demsa 800 çalışana ulaştı





Just Cavalli, Mothercare gibi uluslararası 13 markanın Türkiye temsilciliğini yapan Demsa Grup perakende sektöründe ulaştığı 84 mağaza ve 800 çalışanla artık “büyük bir oyuncu.” Demsa Group’un Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan müze ve yatırımlarını Milliyet’e anlattı.



Müze fikri nasıl doğdu?





Belli bir büyüklüğe ulaşmıştı kolleksiyonumuz. Bunu sanatseverlerle de buluşturmak istedik. Haliç’te bir bina aldık. Müzeyi büyük bir hayranlığımın olduğu Zaha Hadid yapacak. Biliyorsunuz Kadir Topbaş, Kartal’ın kentsel dönüşüm projesi için Hadid’i Türkiye’ye davet etmişti. Hadid’in futuristik bir çizgisi var ama Türk mimarisiyle kendi tarzını harmanlayacak.





Sizin perakendedeki büyüklüğünüz nereye ulaştı?





Eşim Cengiz Çetindoğan ile birlikte yönettiğimiz Demsa 225 milyon TL ciroya ulaştı. Perakende de son olarak Harvey Nichols Ankara’yı aştık. Bu ay ise Nişantaşı Brandroom mağazamızı açıyoruz.





44-46 beden Harvey’de



Harvey Nichols’ta ciroya da yansıyan bir değişim izlendiği şehir efsanesi haline geldi neredeyse...

Harvey Nichols’ı aldığımızda çok geniş bir ev eşyaları bölümü ekledik. Çocuk bölümünde çeşit artırdık. Yeni markalarla daha geniş bir fiyat aralığı yarattık. Artık mağazada pahallı ürünlerde var ucuz ürünlerde. Örneğin giysi reyonlarında 155 TL’den başlayan ürünlerimiz bulunuyor. Mağazanın çok lüks ve içeri girilmez olduğu kanısı yaygınlaşmıştı. Oysa öğrencilerin de alacağı çok uygun fiyatlı markalar olduğunu gördü insanlar. Markalarda 44 - 46 bedenlere de yer verdik. İkramı başlattık mağazada. Bu markanın yurtdışı mağazalarında olmayan bir konsepttir ama Türk tüketicisi giysi bakarken arada çayını, kahvesini içmek ister. Cilt bakımı, makyaj odaları ekledik. Mağaza bize geçtiğinden bu yana ciroda yüzde 20 artış oldu.





Eğitim kanalınız ZTV’de içerik çeşitlenecek mi?





ZTV sınavlara hazırlanan gençlere yardımcı olmak için yola çıktığımız bir projeydi. Maalesef üniversite için her çocuğun dersaneye gitme imkanı yok. Benim için daha farklı bir anlam yüklendi ZTV. KPSS sınavına hazırlanan memurların da ZTV izlediğini gördük. Cezaevlerinden mahkum mektupları geldi, “Bizde internet imkânı yok, sınavlara hazırlanıyoruz, TV’den bu imkânı sunduğunuz için sağ olun” diyorlardı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’yla sözleşme yaparak lisan ve açıköğretim programlarını da yayınlamak için anlaştık. Şimdi satranç eğitimine başlayacağız.



Maçka Oteli ile turizme giriyor







Kandilli konutlarıyla gayrimenkul geliştirme işine girdiniz? Farklı sektörlere yatırımlar olacak mı?

Turizme giriyoruz. Nişantaşı’ndaki eski Maçka Otel’i aldık. Türkiye’nin ve İstanbul’un geleceğini çok parlak görüyoruz. Coğrafyanın parlayan yıldızı olan İstanbulumuza lüks markalı bir butik otel kazandırmak istedik. Dünyada otelcilik işi artık başka bir noktaya gidiyor. Müşterilerin beklentileri çevre dostu, çevreye duyarlı hizmet anlayışını ön plana çıkaran otellerin tercih edildiğini gösteriyor.

Biz de Demsa olarak böyle bir konseptle ortaya çıkacağız. Boğaz’a bakan Kandilli villalarının satışına temmuzda başlıyoruz. Satışlarda bir arada yaşamaktan keyif alacak ailelerin olmasına özen göstereceğiz.





İTALYANLARA MÜZE YAPTI





Zaha Hadid’in Roma için tasarladığı ve açılışı mayıs ayında yapılan çağdaş sanat müzesi MAXXI 150 milyon euro’ya mal oldu. Klasik mimaride iddialı Roma’ya futuristik imzasını atan Hadid’in yaptığı müzenin açılışına 3 bin kişi katıldı. Cincinnati’deki Rosenthal Çağdaş Sanat Merkezi, Avusturya Innsbruck’taki Bergisel Kayakla Atlama Platformu, Strasbourg’daki Terminus Hoenheim-Nord ve Tokyo’daki Guggenheim Müzesi’ni de Hadid tasarladı.