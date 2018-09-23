Demet Özdemir: Seçkin'e ihanet etmedim, ilişkimizin ömrü bu kadarmış

Erkenci Kuş dizisinde rol alan Demet Özdemir ve oyuncu Seçkin Özdemir ayrıldı. Demet Özdemir, "Seçkin'e ihanet etmedim. Biz denedik, ama olmadı" dedi.

Seçkin Özdemir’den ayrılan Demet Özdemir'in rol arkadaşı Can Yaman’la aşk yaşadığı iddia edildi. Demet Özdemir ise bu iddiaları yalanladı. “Can'la aşk yok. Sadece arkadaşız" diyen Özdemir, ayrıldığı sevgilisi hakkında şöyle konuştu:

"Seçkin'e ihanet etmedim. Biz denedik, ama olmadı. İşlerimiz çok yoğundu, görüşemiyorduk. İlişkimizin ömrü bu kadarmış.”