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Yaşam

Demet Kutluay'ın Zencefilli Zayıflama Çayı

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez,Kutluay'ın zayıflama çayının tarifini açıkladı.

06 Ocak 2010 02:00

T24- Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, Demet Kutluay’ın kilo vermesine yardımcı olan Fark Etmeden Diyet’in Zencefilli İçeceği tarifini açıkladı.Ntvmsnbc'de yer alan habere göre Demet Kutluay tarifi verilen bu çayla kilolarından kurtuluyor.

3 parça taze veya kuru zencefil, 1 yemek kaşığı bal, 1 dal veya rulo tarçın, 2 litre su ve  iri doğranmış 1 adet limonun kabuğu mucize çayın malzemeleri.

Taze veya kuru zencefil parçaları ve limon kabuğu 2 litre suda kaynatılıp,içerisine rulo tarçın atılarak yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakılır. Su ılımaya yakın 1 yemek kaşığı bal ilave edilir ve karıştırılır. Süzüldükten sonra içime hazırdır. Ara öğünlerin ardından 1’er su bardağı tüketilmesi önerilir.

Çayın,artirit ağrıları,menstural kramplar, soğuk algınlığı, grip, boğaz ve baş ağrısına etkili olduğu belirtilmiş.Verilen bilgiye göre, yağ yakımını da hızlandıran çay, sindirimi kolaylaştırıp, mide bulantısı, gaz ve hazımsızlık şikayetlerini de azaltıyor.

Fakat Dönmez, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin zencefil tüketmemesini öneriyor.

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