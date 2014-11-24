T24 LogoT24 Logo
Magazin

Demet Evgar: Bir haftada 8 kişiyle sevgili olarak yazıldım

Ünlü oyuncu Demet Evgar, hakkında çıkan asılsız haberlere isyan etti

24 Kasım 2014 10:48

Son dönemde aşk haberleriyle gündeme gelen “Bir Erkek Bir Kadın İki Çocuk” dizisinin yıldızı Demet Evgar, “Bir haftada 8 kişiyle sevgili olarak yazıldım. Üstelik biri kardeşim, diğeri kuzenimdi. Bu kadar da olmaz ki! Yazıklar olsun” dedi.

Ünlü oyuncu önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Evgar, kendisine soru sorulmasını bile beklemeden sitem dolu açıklamalar yaptı.

Hakkında çıkan aşk haberlerinden dert yanan ünlü oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir haftada 8 kişiyle sevgili olarak yazıldım. Üstelik biri kardeşim, diğeri kuzenimdi. Bu kadar da olmaz ki! Yazıklar olsun. Her şey haram olsun. Taksiye binsem taksiciyle yazılacağım, iş artık o noktaya geldi!”

ETİKETLER

Demet Evgarmagazinbasınsevgili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24