Son dönemde aşk haberleriyle gündeme gelen “Bir Erkek Bir Kadın İki Çocuk” dizisinin yıldızı Demet Evgar, “Bir haftada 8 kişiyle sevgili olarak yazıldım. Üstelik biri kardeşim, diğeri kuzenimdi. Bu kadar da olmaz ki! Yazıklar olsun” dedi.

Ünlü oyuncu önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Evgar, kendisine soru sorulmasını bile beklemeden sitem dolu açıklamalar yaptı.

Hakkında çıkan aşk haberlerinden dert yanan ünlü oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir haftada 8 kişiyle sevgili olarak yazıldım. Üstelik biri kardeşim, diğeri kuzenimdi. Bu kadar da olmaz ki! Yazıklar olsun. Her şey haram olsun. Taksiye binsem taksiciyle yazılacağım, iş artık o noktaya geldi!”