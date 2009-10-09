Demet davayı kaybetti

'Bir an önce Alişan'a şerefli bir babanın şerefli kızını bulmak istiyoruz' açıklaması üzerine Sezin Erbil’in, Demet Akalına açtığı davayı Erbil kazandı.



Demet Akalın 2007 yılında şarkıcı Alişan ile Sezin Erbil çiftinin nişanı bozulduktan sonra kameraların önünde “Oğuz (Akalın’ın sevgilisi), ben ve Alişan beraber geziyoruz ama olmuyor. Alişan yalnız kalıyor. Bir an önce ona şerefli bir babanın şerefli kızını bulmak istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.



Sezin Erbil’in, bu sözler üzerine Akalın’a açtığı dava dün sabah İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ayakligazete.com’un haberine göre hakim, başta Sezin Erbil olmak üzere Mehmet Ali Erbil ve ailesinin hakarete maruz kaldığına karar verip, Akalın’ı 2 bin 240 TL adli para cezasına çarptırdı. Sezin Erbil’in açtığı 50 bin TL’lik tazminat davası ise Kasım ayında görülecek. Akalın, haziran ayındaki duruşmada “Ben kimsenin ismini kullanmadım” diyerek kendini savunmuştu.

