T24 LogoT24 Logo
Magazin

Demet davayı kaybetti

'Bir an önce Alişan'a şerefli bir babanın şerefli kızını bulmak istiyoruz' açıklaması üzerine Sezin Erbil’in, Demet Akalına açtığı davayı Erbil

09 Ekim 2009 03:00

'Bir an önce Alişan'a şerefli bir babanın şerefli kızını bulmak istiyoruz' açıklaması üzerine Sezin Erbil’in, Demet Akalına açtığı davayı Erbil kazandı.

Demet Akalın 2007 yılında şarkıcı Alişan ile Sezin Erbil çiftinin nişanı bozulduktan sonra kameraların önünde “Oğuz (Akalın’ın sevgilisi), ben ve Alişan beraber geziyoruz ama olmuyor. Alişan yalnız kalıyor. Bir an önce ona şerefli bir babanın şerefli kızını bulmak istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Sezin Erbil’in, bu sözler üzerine Akalın’a açtığı dava dün sabah İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ayakligazete.com’un haberine göre hakim, başta Sezin Erbil olmak üzere Mehmet Ali Erbil ve ailesinin hakarete maruz kaldığına karar verip, Akalın’ı 2 bin 240 TL adli para cezasına çarptırdı. Sezin Erbil’in açtığı 50 bin TL’lik tazminat davası ise Kasım ayında görülecek. Akalın, haziran ayındaki duruşmada “Ben kimsenin ismini kullanmadım” diyerek kendini savunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24