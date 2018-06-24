T24 LogoT24 Logo
Gündem

 Demet Akbağ ve Yalın oyunu kullandı

   Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da ünlü isimler oylarını kullanıyor

24 Haziran 2018 13:27

 

 Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da ünlü isimler oylarını kullanıyor.
Bebek\'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu\'na eşi ve oğluyla gelen Oyuncu Demet Akbağ, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ailesiyle oy kullanmaya geldiğini ifade eden Demet Akbağ, \"Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz\" diye konuştu.
Şarkıcı Yalın da oyunu Beşiktaş\'taki Lütfi Banat İlkokulu\'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yalın, \"Güzel ülkemin her bireyine hayırlı olacak sonuç olsun\" dedi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DANAŞOlgucan KALKANDHABebekTevfik FikretOyuncu Demet AkbağAilesiyleDemet AkbağOğlumlaOnunAilecekYalınBeşiktaş Lütfi BanatOyunuFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24