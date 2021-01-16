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Demet Akbağ: Oyunculukta kurallarım yok

16 Ocak 2021 21:18

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ata Demirer ile olan bağını anlatan Akbağ, oyunculukta da kurallarının olmadığını belirtti.

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