Demet Akbağ: Oyunculukta kurallarım yok

Başrollerini; Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim ile paylaştığı Star TV'nin dizisi Akrep'te Perihan karakterine hayat veren Demet Akbağ, Gain'de yayınlanan Jülide Ateş ile 40 programına konuk oldu.
Kariyeri ve özel hayatıyla ile ilgili sorulara yanıt veren usta oyuncu “Eyyvah Eyvah” adlı sinema filmi serisinde birlikte rol aldığı Ata Demirer’le bağını şöyle anlattı:
Akbağ, oyunculukta kuralları olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Kuralları ben değil, beni seven seyirci koyuyor. Ben ailenin kızıyım, annesiyim, ablasıyım. Kurallarım yok ama o kuralları uygulayacağım roller de teklif edilmedi! Düşünüyorum da hangisi kuralları aşan işler yapardı? Yapsa yapsa Feriştah yapardı. Ama durumumdan memnunum.”
20 yaşında Ali adında bir oğlu olan Demet Akbağ, Jülide Ateş’in “Kayınvalideliğe hazır mısınız?” sorusuna, “Henüz erken. Ama anlayışlı olurum, kadın tarafından bakarım hadiseye. Oğlumu kayırmam, kollamam, bana öyle geliyor” yanıtını verdi.