Demet Akbağ: Oyunculukta kurallarım yok

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ata Demirer ile olan bağını anlatan Akbağ, oyunculukta da kurallarının olmadığını belirtti.

Başrollerini; Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim ile paylaştığı Star TV'nin dizisi Akrep'te Perihan karakterine hayat veren Demet Akbağ, Gain'de yayınlanan Jülide Ateş ile 40 programına konuk oldu. Kariyeri ve özel hayatıyla ile ilgili sorulara yanıt veren usta oyuncu “Eyyvah Eyvah” adlı sinema filmi serisinde birlikte rol aldığı Ata Demirer’le bağını şöyle anlattı:

“Eyyvah Eyvah’ta kardeş kazandım. Ata’yı severdim ama film çalışması sırasındaki yakınlaşmamız bizi abla-kardeş, arkadaş, dost yaptı. İyi ki de oldu. Meslektaşım, arkadaşım, kardeşim, zaman zaman özleyip sadece sesini duymak için aradığım, çok özel biridir Ata.”

Akbağ, oyunculukta kuralları olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Kuralları ben değil, beni seven seyirci koyuyor. Ben ailenin kızıyım, annesiyim, ablasıyım. Kurallarım yok ama o kuralları uygulayacağım roller de teklif edilmedi! Düşünüyorum da hangisi kuralları aşan işler yapardı? Yapsa yapsa Feriştah yapardı. Ama durumumdan memnunum.”