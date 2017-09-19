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Kültür-Sanat

Demet Akbağ, Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı seçildi

İlçe seçim kurulu gözetiminde sendikanın zorunlu organlarına asil ve yedek üyeler seçildi

19 Eylül 2017 18:56

Oyuncular Sendikası'nda geçtiğimiz Pazar günü yapılan 3. Olağan Genel Kurul'da sendikanın başkanlığını yürüten Meltem Cumbul görevi Demet Akbağ'a devretti.

Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası’nın (Oyuncular Sendikası) 3. Olağan Genel Kurulu'nda tüzük değişiklikleri ve önerilerin tartışılıp karara bağlandığı birinci bölümün ardından, ilçe seçim kurulu gözetiminde sendikanın zorunlu organlarına asil ve yedek üyeler seçildi.

Seçim sonuçlarına göre önümüzdeki üç yıl boyunca sendika’nın yönetim Kurulunu oluşturacak isimler şu şekilde belirlendi:

Demet Akbağ, Sercan Gidişoğlu, Sermet Yeşil, Evrim Alasya, Taner Rumeli, Tuba Erdem, Serdar Orçin, Eda Çatalçam ve Tuğrul Tülek.

Disiplin Kurulu üyeleri Şevket Çoruh, Yasemin Şişli, Ragıp Yavuz olarak belirlenirken Denetleme Kurulu Üyeleri de Ali Rıza Kubilay, Alper Atak, İbrahim Ozan Gözel'den oluştu.

 

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