Demet Akbağ babasını toprağa verdi

Oyuncu Demet Akbağ'ın 75 yaşında yaşamını yitiren gazeteci babası Oktay İybar'ın cenazesi, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı tören sonrası İstanbul'da toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle, dün sabah yaşamını yitiren gazeteci Oktay İybar için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri İybar'ın eşi Suzan İybar, kızları Demet Akbağ, Sedef İybar ve oğlu Kemal İybar kabul etti.

Törene Oktay İybar'ın yakınlarının yanı sıra sanatçılar Yılmaz Erdoğan, Erol Evgin, Oktay Kaynarca, Yonca Evcimik, gazeteciler Orhan Erinç, Faik Gürses, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Tören sırasında oldukça üzgün olduğu gözlenen ve yıllarca birlikte çalıştığı Yılmaz Erdoğan'a uzun süre sarılarak gözyaşı döken Demet Akbağ, "Mardin'de film çekiyordum. Sabah aniden uykusunda, hiç acı çekmeden, sessizce, büyük ihtimalle beyin kanaması sonucu ölmüş. Yüksek tansiyon hastasıydı. Kaybettik babamı. Böyle anneleri, babaları kaybedince bizler daha da büyüyoruz. Daha bir farkına varıyoruz bazı şeylerin. Biz büyüyoruz, onlar yaşlanıyor. Biz yaşlanacağız, bizim çocuklarımız büyüyecek. Hayat böyle" diye konuştu.

Oktay İybar'ın cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.