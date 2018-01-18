Demet Akalın'ndan Hande Yener'e: Benim için sen ölüsün, adımı bile anma

Şarkıcı Demet Akalın ile Hande Yener'in arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Akalın, bağlandığı canlı yayında Yener için "Benim için yok hükmünde" ifadelerini kullandı. Akalın, "Ben böyle bir çirkinliğin içinde adımın anılmasını istemiyorum. Hande Yener'i yok sayıyorum. Kızımın fotoğrafına o iğrenç emojiyi bıraktıktan sonra benim için yok hükmünde" diye konutşu.

Superhaber'de yer alan habere göre Demet Akalın ile Hande Yener, İzmir Gelinlik Fuarı'nda karşılıklı mekanlarda sahne aldı. Öncesinde magazin muhabirlerinin karşısına çıkan Demet Akalın kendisine Hande Yener sorulunca, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek soruları geri çevirdi.

Muhaberi attırdı

Hande Yener ise röportaj verirken, magazin muhabiri Selçuk İnci'yi alandan attırmasıyla gündeme geldi. Röportajın sabote edilmek istendiğini söyleyen Yener, muhabirin Demet Akalın tarafından görevlendirildiğini savundu.

O iddialara tepki gösterdi

Yaşanan olayların ve suçlamaların ardından Demet Akalın, 'Duymayan Kalmasın' isimli magazin programına telefonla bağlandı. Programın sunucusu Cengiz Semercioğlu kendisine Hande Yener'in iddialarını sordu.

Demet Akalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben böyle bir çirkinliğin içinde adımın anılmasını istemiyorum. Hande Yener'i yok sayıyorum. Kızımın fotoğrafına o iğrenç emojiyi bıraktıktan sonra benim için yok hükmünde" diyerek Yener'e olan tepkisini dile getirdi.

"Niye benim Instagram'ımda yaşıyorsun?"

"Benim ortamımda senin adın anılmıyor. Sen de benim adımı anma. Avukatıma danıştım böyle bir şey yokmuş. Olsa adımı anmasın diye mahkeme kararı çıkartacaktım. Gülşen 'Bırak arkadaşım biz içimize, gücümüze bakalım' diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Bence doğru olan da bu. Niye benim Instagram'ımda yaşıyorsun. Onun için üzülüyorum. O da işine gücüne baksın."