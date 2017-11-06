Demet Akalın'ın unuttuğu 1 milyonu işçiler buldu

Şarkıcı Demet Akalın'ın eski evinde unuttuğu 1 milyon lirayı, tadilat yapan işçiler buldu. Akalan'ı arayarak parayı teslim eden işçiler, "İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.

Kısa bir süre önce Beykoz Acarkent’teki villasını satarak aynı sitede başka bir villaya taşınan Akalın’ın eski evinde tadilat yapan işçiler, yatak odasında içi para dolu bir poşet buldu. Durum Demet Akalın’a telefonla bildirildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, şehir dışında olan Akalın eve avukatını gönderdi ve tutanak tutularak para teslim alındı. Poşetin içinde 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Parayı bulup Akalın’a teslim eden işçiler ise, “İnsanlık görevimizi yaptık, yine de bize küçük bir jest yapabilirdi” diye konuştu.