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Demet Akalın'ın şarkısı Fulin'e gitti

"İnanamıyorum en nefis Sinan Akçıl şarkısı Fulin'e gitti, geçmiş olsun"

20 Ocak 2017 18:29

Müzik dünyasının yeni seslerinden Fulin'e, Sinan Akçıl'dan destek geldi. Akçıl, aslında Demet Akalın'ın yeni albümü için yazdığı şarkıyı Fulin'e hediye etti.

Demet Akalın’dan Fulin’e destek

Bu jetste payı olan Akalın haberi Twitter hesabından takipçileriyle paylaşarak, "İnanamıyorum en nefis Sinan Akçıl şarkısı Fulin'e gitti, geçmiş olsun" notunu düştü.

Ardından attığı ikiinci tweette ise, "Bu emekleri sen boşa çıkarmayacaksın biliyoruz" ifadesini kullandı.

Çıkış yaptığı dönemden beri Fulin’i destekleyen Akalın için genç şarkıcı “Ustam” diyor.

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Sinan AkçılFulinDemet Aklınşarkı

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