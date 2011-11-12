Demet Akalın'ın futbolcu sevgilisine para cezası

T24 - Spor Toto Süper Lig’de 9 haftadır galibiyete hasret kalan Samsunspor Yönetimi, dün yaptığı toplantıda dikkat çekici kararlara imza attı.



Bunlardan en ilginci ise, futbolculardan Savaş Yılmaz'a verilen ceza oldu.



Son dönemde yazılı ve görsel basında adı şarkıcı Demet Akalın ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan futbolcuya 19 bin 266 TL para cezası verildi. Savaş Yılmaz, sezon başında Kayseri'den transfer edilmişti.



Kırmızı beyazlı yönetimin radikal kararları bununla da kalmadı. Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır ve yönetim kurulu üyesi Hasan Koç görevlerinden istifa etti. Teknik direktör Viladimir Petkoviç'in yardımcısı Serdar Dayat ile kulübün genel müdürü Bilge Soylu'nun sözleşmeleri de karşılıklı olarak feshedildi.



Kulüple yollarını ayıran Serdar Dayat, sadece teknik patron Petkoviç ile fikir ayrılığına düştüklerini, bu yüzden Samsunspor'un menfaatleri doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Devre arası takviye



Öte yandan Genel Koordinatör Adnan Sezgin'in ise devre arası için transfer çalışmalarına başladığı, yurt içinden ve yurt dışından bazı oyuncularla temasa geçtiği öğrenildi.





