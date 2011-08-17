Demet Akalın'ı soydular





T24 - Demet Akalın'ın Beykoz’da Acarkent Villaları'ndaki evine giren hırsız, sanatçının parasını ve roleks saatini çaldı.









Hırsızın eve girdiğinin anlaşılmasının ardından eve polis ekipleri çağrıldı. Eve gelen ekipler parmak izi incelemesi yaparken, sitenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Demet Akalan’ın bilgisine başvuran polisler, evde çalışan kadın hizmetçinin ifadesini aldı.



Hırsızın Demet Akalan’ın evinden 100 bin TL para ile bir miktar ziynet eşyası çaldığı öğrenildi. Akalın’ın avukatı Ali Ozan Açıkalın olaya ilişkin polislerin incelemesinin sürdüğünü belirtti.