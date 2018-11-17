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Magazin

Demet Akalın'dan "yüzü çökmüş" diyen takipçisine tepki

"Yüzü çökmüş resmen, yaşlılıktan mı?"

17 Kasım 2018 12:43

Şarkıcı Demet Akalın, instagram'da kendisi hakkında, "Yüzü çökmüş resmen, yaşlılıktan mı?" yorumunu yazan takipçisine tepki gösterdi. Akalın, "Sen kazık çakacaksın. Allah sana benim yaşadığım acıları yaşatmasın, yuvan dağılmasın" diye yanıt verdi.

Demet Akalın, sosyal medya üzerinden kendisine "Yüzü çökmüş resmen, yaşlılıktan mı?" diyen takipçisine cevap verdi.

46 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyadaki takipçisine şöyle yanıt verdi:

"Sen kazık çakacaksın. Allah sana benim yaşadığım acıları yaşatmasın, yuvan dağılmasın. Benim temennim böyle de sen ne dersen de."

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