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Demet Akalın'dan 'ugunsuz ifadelere' suç duyurusu

Demet Akalın, Türk futbolunda şike yapıldığı iddiaları üzerine hazırlanan iddianamede kendisi hakkında uygunsuz ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmu

11 Ocak 2012 02:00


T24 - Demet Akalın, Türk futbolunda şike yapıldığı iddiaları üzerine hazırlanan iddianamede kendisi hakkında uygunsuz ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Çirkin diyaloğa suç duyurusuŞarkıcı Demet Akalın, Türk futbolunda şike yapıldığı iddiaları üzerine hazırlanan iddianamede kendisi hakkında uygunsuz ifadeler kullandığı gerekçesiyle, teknik direktör Bülent Uygun ile Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu.


Uzlaşma yok

Akalın’ın avukatı Mahir Işıkay, klasörlerde müvekkili hakkında hakaret içerikli telefon konuşmalarına rastladıklarını söyledi. Işıkay, “Şüpheliler, aralarında hiçbir şahsi ve hukukimünasebet olmayanmüvekkilim hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etmişler vemüvekkilime karşı hakaret/sövme suçunu işlemişlerdir” dedi.
 
Ünal ve Uygun’la uzlaşmak
istemediklerini belirten Işıkay, şüpheliler hakkında TCK’nın 125. maddesinde anlatılan hakaret suçundan dava açılmasını talep etti.



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