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Demet Akalın'dan sigara isyanı: Bu zıkkımı içeceksiniz diye...

“Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim!"

07 Şubat 2017 01:31

Şarkıcı Demet Akalın, sigara içilen gece kulüplerine, “Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni boşa zehirlemeye hakkınız yok” diyerek tepki gösterdi.

Akalın, sigara içilmeyen gece kulüplerinde bundan sonra sormadan sahneden ineceğini belirtti. Twitter adresinden gece kulüplerine isyan eden Demet Akalın, “Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim! Tüm ilgililere duyurumdur! ‘Niye indin, ne oldu, içilmiyor demeyin’ arkadaş!! Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni boşa zehirlemeye hakkınız yok! Siz canınıza acımıyorsunuz ama ben acıyorum” dedi. 

 

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